112 Re: Kaspi запускает в Костанае Kaspi Red, уникальный клуб для... #3





(Пользователи) Сообщений: 4642

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:30 Наконец то..

И у нас будет ред карточка..

А магазин мне нравится их еще больше, там самая оптимальная цена по городу среди всех магазинов.

Хочешь жешевле, смотри Каспий магазин, плюс естественно бонус..

Ну Технодома только там нет..

А коммуналку всю плачу через него в ЕРЦ.

Ну что то что в ЕРЦ с комиссией, плачу сразу через Банк.

Удобно..