/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Kaspi запускает в Костанае Kaspi Red, уникальный клуб для любителей покупок в рассрочку и бонусов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Kaspi запускает в Костанае Kaspi Red, уникальный клуб для любителей покупок в рассрочку и бонусов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28998
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Мы получаем огромное количество восторженных отзывов о Kaspi Red от наших любимых клиентов», - говорит Михаил Ломтадзе, председатель правления Kaspi Bank. «Участникам клуба Kaspi Red очень нравится делать выгодные покупки в лучших магазинах города. Все покупки с Kaspi Red в рассрочку, без процентов, комиссий и переплаты. И с каждой покупки мы дарим бонусы».
Читать новость

Читатель 1
Re: Kaspi запускает в Костанае Kaspi Red, уникальный клуб для...




Отправлено: 24.07.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что умалчивается о том : сколько продавец % заплатит банку???))))). Изучил этот вопрос давеча, ох и (3,14)

Выгодно
Re: Kaspi запускает в Костанае Kaspi Red, уникальный клуб для...




Отправлено: 24.07.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищ за сотку, за свет, за интернет и кредит платит через каспи и реально бонусы. если сейчас за все комуслуги стали брать комиссию через кассы или еще более жестко через терминалы, то через каспи удобно и выгодно. Еще выгодны дисконтные карты в гипермаркетах, ты, с дисконткой, экономишь до 5 процентов за счет тех, кто покупает на малые суммы. Капитализм

* 112
Re: Kaspi запускает в Костанае Kaspi Red, уникальный клуб для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4642
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то..
И у нас будет ред карточка..
А магазин мне нравится их еще больше, там самая оптимальная цена по городу среди всех магазинов.
Хочешь жешевле, смотри Каспий магазин, плюс естественно бонус..
Ну Технодома только там нет..
А коммуналку всю плачу через него в ЕРЦ.
Ну что то что в ЕРЦ с комиссией, плачу сразу через Банк.
Удобно..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Алиса

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 2
Всего: 103

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх