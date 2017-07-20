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≡ Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели ограничение движения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели ограничение движения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28998
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснили в ведомстве, из-за воздействия прямых солнечных лучей дорожное полотно теряет вязкость, что приводит к его износу. В Костанайской области вводимые ограничения действуют с 1 июня по 15 августа с 11.00 до 21.00 при температуре воздуха выше 25 градусов.
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С карьера
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...




Отправлено: 24.07.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Карьеру по барабану что добывать и что дробить.
Кол-во технологический операций для производства любого щебня одинаково, и затраты на их производство - тоже.
Потому и цена в принципе на него одинаковая.

С чего вами взято что цена гранитного щебня и известкового одинакова?
Месторождения известнякового и гравийного щебня для марок М400-600 у нас весьма многочисленны, а вот с гранитным щебнем М1000-1400 у нас гораздо сложнее, его в большинстве завозят с российского Урала.
Стоимость разработки щебня различны.
При добыче гранитного щебня большие затраты приходятся на буровзрывные работы. Для начала монолитную скалу потребуется взорвать, чтобы получить более мелкие составляющие. Обычно производится серия направленных взрывов. После этого производят дополнительные взрывы многочисленных глыб, и только после этого порода попадает на дробильные установки. При этом дорожные организации или их поставщики запрашивают щебень 1-2 группы по лещадности, где состав щебня лещадной формы минимален. Для асфальта это самые подходящие группы. Остальные три группы (3-5) не пригодны для приготовления асфальта.
В карьерах известкового щебня, крупные известковые образования после разработки экскаватором попадают в дробильную установку, после чего вместе с мелкими кондициями просеиваются через фракционные сито.

Так же дробильные установки делятся на три вида: для горных пород низкой, средней и высокой твердости. Соответственно дробление различных пород имеют разную себестоимость.

§ ГИП
Re: Чтобы сохранить асфальт в жару, на трассах РК ввели...
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1245
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 24.07.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Там нет казахстанских цен на асфальт.

Вот этот сайт
Вот с этого сайта цены, где видно что асфальт типа А стоит дороже типа Б:


Цитата:
Бывалый:
"Любой асфальт по 8 тыс/тонна" - что именно показывает?

К таким ценовым позициям нужно относится с настороженностью, не может несколько типов асфальта характеризоваться одним названием и ценой. Типы и марки асфальта чётко имеют свое наименование.

Цитата:
Бывалый:
Карьеру по барабану что добывать и что дробить.
Кол-во технологический операций для производства любого щебня одинаково, и затраты на их производство - тоже.

Щебень осадочных пород к которому относится известняк, который идет на нижний слой асфальтобетона, никогда не будет стоить так же как гранитный щебень для верхнего слоя покрытия. Тем более к гранитному щебню для верхнего слоя применим показатель лещадности. Не соблюдением норм по лещадности щебня для асфальтобетона верхнего слоя покрытия грешат многие асфальтобетонные заводы. Как раз гранитный щебень М1000-1200 с 1-2 группой по лещадности самый дорогой. Щебень осадочных пород для нижнего слоя асфальтобетона гораздо дешевле гранитного.

Цитата:
С карьера:
Остальные три группы (3-5) не пригодны для приготовления асфальта.

Вот на это многие производители асфальта закрывают глаза.
Про это как раз говорили специалисты РГУ «Костанайжоллаборатория», что как раз у многих подрядчиков, латающих костанайские улицы проблема с качеством щебня и битума.

Цитата:
С карьера:
Стоимость разработки щебня различны.

Этого некоторые личности просто не знают.

Цитата:
Бывалый:
ЩМА, кстати, на том сайте откуда ты "казахстанские цены" берешь - дешевле асфальта типа А ))))

Если ЩМА приготовлен с нарушением норм, в нём применен гранитный щебень не кубовидной формы, при том что к фракционному составу кубовидного щебня в ЩМА жесткие требования по единому размеру фракции, при этом щебень не 1-2 группы по лещадности, а стабилизирующая добавка как и битум некачественные, то стоимость ЩМА будет привлекательно низкой для недобросовестного производителя работ.


Цитата:
Бывалый:
Так почему же оно не разрушилось а поплыло от температуры?

Читай мой первый комментарий.

[Исправлено: ГИП, 24.07.2017 - 16:30]
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