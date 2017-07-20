Цитата: Бывалый:

Там нет казахстанских цен на асфальт.

Вот этот сайт

Вот с этого сайта цены, где видно что асфальт типа А стоит дороже типа Б:





Цитата: Бывалый:

"Любой асфальт по 8 тыс/тонна" - что именно показывает?

К таким ценовым позициям нужно относится с настороженностью, не может несколько типов асфальта характеризоваться одним названием и ценой. Типы и марки асфальта чётко имеют свое наименование.



Цитата: Бывалый:

Карьеру по барабану что добывать и что дробить.

Кол-во технологический операций для производства любого щебня одинаково, и затраты на их производство - тоже.

Щебень осадочных пород к которому относится известняк, который идет на нижний слой асфальтобетона, никогда не будет стоить так же как гранитный щебень для верхнего слоя покрытия. Тем более к гранитному щебню для верхнего слоя применим показатель лещадности. Не соблюдением норм по лещадности щебня для асфальтобетона верхнего слоя покрытия грешат многие асфальтобетонные заводы. Как раз гранитный щебень М1000-1200 с 1-2 группой по лещадности самый дорогой. Щебень осадочных пород для нижнего слоя асфальтобетона гораздо дешевле гранитного.



Цитата: С карьера:

Остальные три группы (3-5) не пригодны для приготовления асфальта.

Вот на это многие производители асфальта закрывают глаза.

Про это как раз говорили специалисты РГУ «Костанайжоллаборатория» , что как раз у многих подрядчиков, латающих костанайские улицы проблема с качеством щебня и битума.



Цитата: С карьера:

Стоимость разработки щебня различны.

Этого некоторые личности просто не знают.



Цитата: Бывалый:

ЩМА, кстати, на том сайте откуда ты "казахстанские цены" берешь - дешевле асфальта типа А ))))

Если ЩМА приготовлен с нарушением норм, в нём применен гранитный щебень не кубовидной формы, при том что к фракционному составу кубовидного щебня в ЩМА жесткие требования по единому размеру фракции, при этом щебень не 1-2 группы по лещадности, а стабилизирующая добавка как и битум некачественные, то стоимость ЩМА будет привлекательно низкой для недобросовестного производителя работ.





Цитата: Бывалый:

Так почему же оно не разрушилось а поплыло от температуры?

Читай мой первый комментарий .



[Исправлено: ГИП, 24.07.2017 - 16:30]