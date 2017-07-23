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≡ Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль "Евразия" в Астану		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль "Евразия" в Астану
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28998
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане стартовал XIII Международный кинофестиваль "Евразия". Известные голливудские актёры, лауреаты премий "Оскар" и "Золотой глобус" Николас Кейдж и Эдриан Броуди прошли по красной дорожке" кинофестиваля.


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§ Elle
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 24.07.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А без смеха - парень талант. Чем-то напоминает Грегори Лемаршаля, особенно в дуэте с Ларой Фабиан, но голос однозначно мощнее.
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§ Elle
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 24.07.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя дуэт Димаша с Ларой только мечта, но ведь о мечтах президент в курсе))
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321
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 24.07.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
А Димаш Кудаберген кто?


на китайца похож больше.
ну на казаха точно нет.
так то да, никто по сути .
баян, кайрат , слились, следующего толкают.

Жора
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 24.07.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О вкусах не спорят, но...
Мне всегда нравился актер Николас Кейдж.
Нет смысла перечислять роли,сыгранные им
в кино. А, когда вижу в ящике киркоровых,
пугачевых, пресняковых, орбакайте, галки-
ных, малаховых, гузеевых и прочих, то ста-
новится тошно...

Ирина
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 24.07.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кейдж - шикарный актер, кто бы там что ни говорил. А злопыхатели всегда найдутся. Тем более Согласна с Жорой, что глупо перечислять его роли и кому-то что-то доказывать. Как говорится, одни любят чипсами хрустеть, другие - купюрами. Может, не совсем удачное сравнение, но оно о том, на сколько разными бывают вкусы...

* 112
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4642
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Elle:
еще он удостоился приема у ЕлБасы и рассказал ему о своей мечте.)) Так что...Мечты

Не знал..
А гражданство получил наше?
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