Дантист Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 463

Регистрация: 05.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:07 Цитата: Victor Yang:

В смысле, на скорости стояла?

Дело не в этом, а в том, что, как мне кажется, не была задействована блокировка от завода двигателя авто, если коробка на скорости. Были у меня машинки с автоматами, но они никак не заводились, если селектор не положении "P" или "N". Полистал инструкцию по установке сигнализации, в схеме такая блокировка предусмотрена, просто требует больше времени. На чем может быть и сэкономили установщики.