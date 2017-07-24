/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28998
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла на автостоянке по улице Карбышева 17 июля. По данным пресс-службы ДВД области, 74-летних охранник попал под колеса лимузина, оставленного на стоянке и самопроизвольно начавшего движение.
Читать новость

андрей
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином




Отправлено: 24.07.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко дедушку , но 74 х летний охранник. ......!!!!!!!! Это конечно парадокс

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.07.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Жалко дедушку , но 74 х летний охранник. ......!!!!!!!! Это конечно парадокс

нормально все это.... я никогда не поставлю машину на стоянку....если увижу, что молодежь там свой кельдым устраивает....со старичками никогда не бывает проблем....
Профайл

Оксана
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином




Отправлено: 24.07.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лимузин самопроизвольно начал движение??? Это как вообще???? Из мира фантастики. Просто хотят хозяина отмазать. Дедушка-охранник мой сосед. Очень хороший человек. Бедные родственники, которые не могут добиться правды.

§ Ольга Колоколова
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2194
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 24.07.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дедушка-охранник мой сосед. Очень хороший человек. Бедные родственники, которые не могут добиться правды.
Оксана, дайте родственникам наш телефон: 53 51 51. Ольгу Колоколову пусть спросят.
Профайл

§ Дантист
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.07.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оксана:
Лимузин самопроизвольно начал движение??? Это как вообще???? Из мира фантастики

Ничего необычного. Моей племяшке поставили сигналку и после первой же попытки дистанционного пуска машинка поехала, крыло в хлам. Теперь разборки с автосалоном ведет, который конечно же не признает свой косяк. Повезло просто, что людей рядом не было.
Профайл

§ Victor Yang
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8861
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Моей племяшке поставили сигналку и после первой же попытки дистанционного пуска машинка поехала, крыло в хлам.

В смысле, на скорости стояла? А ручник?
Профайл

§ Vital
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4441
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да да. Бывает такое. У автоматов. Там чето с сигнализации связано. Авто может завистись сам и поехать если он стоял конечно на скорости. Я думаю спецы могут лучше об этом расказать. Я видел такое на стоянке. Авто уперлась в другое бугсовала еще.

[Исправлено: Vital, 24.07.2017 - 17:07]
Профайл

Реке
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином




Отправлено: 24.07.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то тихо верится в самопроизвольное движение. наверняка человеческий фактор присутствует. нужно разбираться и уточнять все детально, а не писать сразу и делать заключения

§ Дантист
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.07.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В смысле, на скорости стояла?

Дело не в этом, а в том, что, как мне кажется, не была задействована блокировка от завода двигателя авто, если коробка на скорости. Были у меня машинки с автоматами, но они никак не заводились, если селектор не положении "P" или "N". Полистал инструкцию по установке сигнализации, в схеме такая блокировка предусмотрена, просто требует больше времени. На чем может быть и сэкономили установщики.
Профайл

Оксана
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином




Отправлено: 24.07.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое бывает, если у машины МККП, машина стоит на скорости и заводишь с автозапуска. Но!!!!! Сейчас лето, какой автозапуск???? И известно, что за рулём был хозяин агенства, которого сейчас тупо хотят отказать......

§ Дантист
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.07.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оксана:
Такое бывает, если у машины МККП, машина стоит на скорости и заводишь с автозапуска

Не бывает. Только если поставить сигналку без мозгов. В машине с МКПП тоже есть блокировка. Только алгоритм другой. Надо поставить машину на нейтраль, потом на ручник, вынуть ключ (машинка при этом не глохнет,). Потом включаешь сигнализацию, она глохнет. В этом случае автозапуск активирован. Т.е. блокировака задействована через ручной тормоз. Если по-другому она просто не заводится.
Профайл

§ Ольга Колоколова
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2194
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 24.07.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы дополнили информацию парой деталей. Машина стояла не на ровной поверхности, а капотом "в гору". Поехала назад. Пенсионер стоял сзади, видимо, отскочить не успел.
Профайл

* 112
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
112


(Пользователи)
Сообщений: 4642
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здоровых и сильных давят, Антон Ельчин тому пример..
Тут пенсионер..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Алиса

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 103
Пользователей: 2
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх