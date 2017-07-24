Инженер Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с... #4







Отправлено: - 15:12 Эти "умники" вместо того чтобы по 2 раза в год тарифы поднимать,лучше б качество услуг повышали...Горячая вода бежит вонючая до безобразия,и в большей половине города ее нет попросту; холодная-благо что не "съедает" кожу как кислота, электричество -напряжение скачет как будто родео идёт...или его вообще нет...не понимаю , зачем его выключать каждый день на 10 минут ровно в 12 ночи?! Эт чтобы все в люлю ушли -спать?!)