Ирина Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль... #19







Отправлено: - 18:43 Кейдж - шикарный актер, кто бы там что ни говорил. А злопыхатели всегда найдутся. Тем более Согласна с Жорой, что глупо перечислять его роли и кому-то что-то доказывать. Как говорится, одни любят чипсами хрустеть, другие - купюрами. Может, не совсем удачное сравнение, но оно о том, на сколько разными бывают вкусы...