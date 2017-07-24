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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 267 из 268«1...265266267268»
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Да скинь ты эти 15 кг. и покажи всем, что ты

Хм..
Мне мои 75 как то по душе..
Ну под 80 зимой..
С какого перепугу мне превращаться в маленькое и худое и потому злобное Пугало?
Может нще на лысо подстричься?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слабые вы..
Какая улица, о чем это я?
Ну собрались от страха в кучку и начали приводить выдуманные цитаты, принадлежащие не мне, а Валентину.
Помощь начали просить у администрации, поддакиванием и словесным поносооскорблением занялись..
Эх вы людишки..
Такие предсксзуемые своей примитивностью..
Какая Тарана?
За себя бы всем вместе ответить и то не получается..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следующая остановка Март..
Господи, как красив Костанай..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тинекс..
Знаменитый в свое время на всю округу..
Скидок нет..
Линолеум около 3х тысяч квадрат..
На хату однушку нужно на тысяч 80..
Да уш..
У меня в бюджете заложено было 60..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот кстати и он..
Правда на куски до 3х метров , а это кухни и прихошки до 30ти процентов скитки..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЦУМ как видим красят и ремонтируют..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Мартом все нормально..
Тысячи людей в день посещают его
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот мой Аль Фараби 45 что то никто не ремонтирует и не красит..
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.07.17 - 18:48
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.07.17 - 18:53
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.07.17 - 19:37
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.07.17 - 19:39
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4641
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что тролль?
Не сидится тебе..
Наверно бабки занял в Хоум банке и пришел показать?
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.07.17 - 19:42
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.07.17 - 19:46
Комментарий удален модератором.
Ответить Новый топик
Страница 267 из 268«1...265266267268»
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