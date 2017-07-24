Спасибо за репертуар! такие думающие песни не для всех.... тем более в нашем городишке.



Цитата: - Для наших людей это все ново,

для рожденных незалежностью и понаехавших, да это ново. А песни во дворах под гитару и на улицах в сквере в городской культуре были и раньше.



Цитата: Вот знаете, больше всего мне нравилось играть в переходе на 2-ом подъеме. Там такая обстановка была!

вот там я его и встречал... правда обстановка стала портиться... а точнее засираться:

народ худо бедно научили доносить до урны мусор, а вывозить во время еще нет

