Цитата: Все просто:

Да скинь ты эти 15 кг. и покажи всем, что ты

Хм..

Мне мои 75 как то по душе..

Ну под 80 зимой..

С какого перепугу мне превращаться в маленькое и худое и потому злобное Пугало?

Может нще на лысо подстричься?