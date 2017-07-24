Доктор СИЗО Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином #2





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 15:13 Цитата: андрей:

Жалко дедушку , но 74 х летний охранник. ......!!!!!!!! Это конечно парадокс



нормально все это.... я никогда не поставлю машину на стоянку....если увижу, что молодежь там свой кельдым устраивает....со старичками никогда не бывает проблем....