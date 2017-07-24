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§ NG.kz
В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28994
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла на автостоянке по улице Карбышева 17 июля. По данным пресс-службы ДВД области, 74-летних охранник попал под колеса лимузина, оставленного на стоянке и самопроизвольно начавшего движение.
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андрей
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином




Отправлено: 24.07.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко дедушку , но 74 х летний охранник. ......!!!!!!!! Это конечно парадокс

* Доктор СИЗО
Re: В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3591
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.07.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Жалко дедушку , но 74 х летний охранник. ......!!!!!!!! Это конечно парадокс

нормально все это.... я никогда не поставлю машину на стоянку....если увижу, что молодежь там свой кельдым устраивает....со старичками никогда не бывает проблем....
Профайл

Гость
В Костанае пожилой охранник автостоянки погиб под лимузином




Отправлено: 24.07.17 - 15:27
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