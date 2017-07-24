112:

Зачем ты мне разговор Валентина впариваешь , который был не мо мной?

kbkz1980:

СБОСЬ 15 ИЛИ ОТДАЙ 666$

Ну что толстопуз,готов на такой подвиг?

15 КГ СКИНУТЬ ЗА МЕСЯЦ, ИЛИ 666$ ДЕТЯМ В ФОНД.? Просто есть чёткий ответ СОГЛАСЕН али НЕТ

[Исправлено: JereK, 24.07.2017 - 14:59]