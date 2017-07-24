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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4623
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Потом ты, как обычно в прочем, начал ныть и приплетать в них 150 кг и прочий бред, юлить и извиваться.

Так ты готов за нее ответить?
Или мораль мне будешь читать о том, что судя по личному разговору ее и Валентина я должен выполнять какие то условия?
Ты вообще соображаешь то, как и каким образом я должен исполнять то что они говорили обо мне?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4623
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
что 112 взвешиваться будешь
Подьедем с весами куда и во сколько?

Ты проиграла в споре.
Чего теперь то ныть?
Будь мужиком, проиграла и проиграла..
Взвешиваться зачем, если ты не лгала?
Если лгала что я 150 кг, то ответь тогда за ложь.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4623
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Вот условия, я привел. Потом ты, как обычно в прочем, начал ныть и приплетать в них 150 кг и прочий б

Что касается спора и 150 кг, на 3748, я 3749м сразу же и ответил..
Она в первом комменте о своих, я во втором сказал о своих условиях сразу же..
Что непонятно то?
Зачем ты мне разговор Валентина впариваешь , который был не мо мной?
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1050
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 24.07.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[.]

[Исправлено: JereK, 24.07.2017 - 14:32]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4623
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 14:31
Комментарий удален модератором.
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.07.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 теперь в газете Уважаемый. провокатор.
не говорите про него что он плохой малчик,
будете удалены .

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.07.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Будь мужиком, проиграла и проиграла..

Марик, ты что так температуришь? Да скинь ты эти 15 кг. и покажи всем, что ты не игрушечный кыпшак.

§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1050
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 24.07.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Зачем ты мне разговор Валентина впариваешь , который был не мо мной?


Что - не твой? Вот четкий вопрос адресованный тебе:

Цитата:
kbkz1980:
СБОСЬ 15 ИЛИ ОТДАЙ 666$
Ну что толстопуз,готов на такой подвиг?



Который был повторен тут

Цитата:
15 КГ СКИНУТЬ ЗА МЕСЯЦ, ИЛИ 666$ ДЕТЯМ В ФОНД.? Просто есть чёткий ответ СОГЛАСЕН али НЕТ


И вот тут ты уже начинаешь ныть и приплетать свои 150 кг какие-то. И ноешь, истеришь, юлишь, слезаешь с темы и кривляешься, лишь бы не участвовать в споре, вот уже 16 страниц. :lol: Ты смешон и жалок.

[Исправлено: JereK, 24.07.2017 - 14:59]
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2867
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.07.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

Уважаемый,думаю не стоить тратить своё время на прочтение жижи 112 го.Пусть дальше гундит.
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1050
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 24.07.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Уважаемый,думаю не стоить тратить своё время на прочтение жижи 112 го.Пусть дальше гундит.


Вы абсолютно правы, Лиля. Я больше не буду. :-)
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* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3591
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.07.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
И вот тут ты уже начинаешь ныть и приплетать свои 150 кг какие-то. И ноешь, истеришь, юлишь, слезаешь с темы и кривляешься, лишь бы не участвовать в споре, вот уже 16 страниц. :lol: Ты смешон и жалок.

не пойму, что тут сложного....нужно прилюдно, комиссионо, взвешать 112-ого....составить соответствуещий документ.....отминусовать 15 кг.....записать в документ требуемый вес 112-ого,..... спорщики ложат в редакционный сейф свои деньги...через 30 дней привозим или приносим заметно отощавшего 112-ого, снова взвешиваем..... торжественно вручаем выигрыш или даем пинка под зад....как проигравшему спор.... :-) :-) :-) :lol: :lol: :lol: 8-) 8-) 8-)
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