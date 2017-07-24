Цитата: Жора:

Сколько тепла, доброты, любви и восторга

в комментариях в адрес Николаса Кейджа!

Так сопереживать могут только костанайцы,

хотя и бывшие.

Да ладно Жора, будет Вам.

А евреи всегда были космополитами, и этот не исключение.