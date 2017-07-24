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§ NG.kz
Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с населения заместитель акима Костанайской области назвал неудовлетворительной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28994
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным на 1 июля, население области задолжало 482 млн тенге. Это почти на 69 млн тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил сегодня, 24 июля, расширенном заседании акимата первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ.
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FOMA
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...




Отправлено: 24.07.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с населения заместитель акима Костанайской области назвал неудовлетворительной

Конечно слабовато работают. А если денег физически нет? Не интересно и причина тоже. Тогда калечить надо! Точно найдут деньги! Во страна пошла по наклонной! И, почему на фото коллаже "евро" поставили? Мы не в евро зоне живем и рассчитываемся не евро.

кустанаец
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...




Отправлено: 24.07.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//// В связи с низким уровнем доходов населения ///

как так?
в сентябре 2016 средняя зарплата по статистике в кз больше 140 000 была.
но Гауез НУРМУХАМБЕТОВ говорит правду считаю.
а не статистика.
со своими методами расчета-" капуста-мясо=голубцы".
доходы большинства низкие, а цены и тарифы как на дрожжах растут.

кустанаец
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...




Отправлено: 24.07.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Мы не в евро зоне живем и рассчитываемся не евро.


это намек на то что народ заначки из под матраса на черный день
достает для расчетов за ку, а они как правило в валюте других стран.

Инженер
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...




Отправлено: 24.07.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти "умники" вместо того чтобы по 2 раза в год тарифы поднимать,лучше б качество услуг повышали...Горячая вода бежит вонючая до безобразия,и в большей половине города ее нет попросту; холодная-благо что не "съедает" кожу как кислота, электричество -напряжение скачет как будто родео идёт...или его вообще нет...не понимаю , зачем его выключать каждый день на 10 минут ровно в 12 ночи?! Эт чтобы все в люлю ушли -спать?!)

* Victor Yang
Re: Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8859
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инженер:
зачем его выключать каждый день на 10 минут ровно в 12 ночи?!

Там переключение идет в это время.
Профайл

Гость
Работу по взысканию долгов за коммунальные услуги с населения заместитель акима Костанайской области назвал неудовлетворительной




Отправлено: 24.07.17 - 15:28
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