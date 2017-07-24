Цитата: Victor Yang:

Вот смотри. Отдаешь ты ребенка в школу такую, его там чему-то учат 12 лет. Потом ребенок идет на ЕНТ и ни черта там не понимает, потому что в школе этому его не учили. Что в таком случае делать? Вот тебе несоответствие стандарту.



Гипотетически такое возможно, но маловероятно. Потому как, ребенок не находится эти 12 лет в состоянии кота шредингера. В любом случае, рынок сам нормализует такие ситуации.



Цитата: Victor Yang:

Стандарт для того и нужен, чтобы всё ко всему подходило и заменялось, в случае чего.



О взаимозаменяемости расскажи родителям, которые ищут определенную школу и даже конкретного учителя, кому отдать ребенка. Много интересного узнаешь.