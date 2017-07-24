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Страница 37 из 37«1...353637
Куратор темы: Валентин
§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1043
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 24.07.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот смотри. Отдаешь ты ребенка в школу такую, его там чему-то учат 12 лет. Потом ребенок идет на ЕНТ и ни черта там не понимает, потому что в школе этому его не учили. Что в таком случае делать? Вот тебе несоответствие стандарту.


Гипотетически такое возможно, но маловероятно. Потому как, ребенок не находится эти 12 лет в состоянии кота шредингера. В любом случае, рынок сам нормализует такие ситуации.

Цитата:
Victor Yang:
Стандарт для того и нужен, чтобы всё ко всему подходило и заменялось, в случае чего.


О взаимозаменяемости расскажи родителям, которые ищут определенную школу и даже конкретного учителя, кому отдать ребенка. Много интересного узнаешь. :-)
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8857
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
О взаимозаменяемости расскажи родителям, которые ищут определенную школу и даже конкретного учителя, кому отдать ребенка.

Это человеческий фактор и кадровый дефицит. Стандарт образования совершенно ни причем.
Цитата:
JereK:
В любом случае, рынок сам нормализует такие ситуации.

Рынок может нормализовать только после пары-тройки таких неудачных ЕНТ. Тогда те же хозяева откроют другую школу с другим названием, но суть будет та же. В любом случае, кто-то потеряет невосполнимый фактор - время. И двигаться на ощупь, без стандартов, в наше время чревато. Сколько вот приходится доучивать нашим выпускникам школ для поступления в РФ? Минимум, весь курс истории России.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1043
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 24.07.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это человеческий фактор и кадровый дефицит. Стандарт образования совершенно ни причем.


Конечно не при чем. Специалистов же инопланетяне похитили. И продолжают похищать. Единицы успевают сбежать от инопланетян за рубеж, но все кто остается исчезают в зеленом луче, льющимся с неба. :-)

Цитата:
Victor Yang:
Сколько вот приходится доучивать нашим выпускникам школ для поступления в РФ? Минимум, весь курс истории России.


Каким, интересно, образом это говорит в пользу стандарту образования? И что мешало этим выпускникам продолжать обучение в казахстане, согласно стандарту?

[Исправлено: JereK, 24.07.2017 - 11:51]
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8857
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Каким, интересно, образом это говорит в пользу стандарту образования?

Это говорит о том, что стандарты разные. И, чтобы соответствовать, нужно "подтянуться". Представляешь, что для ребенка бы значил переход из одной школы в другую, будь у каждой школы свой отдельный стандарт?
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1043
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 24.07.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Представляешь, что для ребенка бы значил переход из одной школы в другую, будь у каждой школы свой отдельный стандарт?


Не только представляю, я сам через это прошел в свое время. Ничего смертельного, скажу я тебе. Ну получил пару двоек на первых контрольных - не умер. :-)
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8857
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ничего смертельного, скажу я тебе.

Так при наличии стандарта - конечно ничего. А без него, разница может составлять и два, и три, и пять предметов.
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Гость
Новости казахскоязычной прессы




Отправлено: 24.07.17 - 12:21
Комментарий проходит проверку.

Гость
Новости казахскоязычной прессы




Отправлено: 24.07.17 - 12:25
Комментарий проходит проверку.

* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8857
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Нигде я там не описАлся.

Ну не знаю. Значит, ты недопонял.
Диалог был такой:
Цитата:
Цитата:
Бывалый: А в этом году племянницу не смогли туда отдать в русский класс потому что он не набирается - нет необходимого кол-ва детей.

Цитата:
Валентин: А почему в казахский класс не отдали, что за дискриминация, я не понял?!

Цитата:
Бывалый: А зачем если он русский?

http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=673611&topic_id=30248&forumid=2#673611
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Страница 37 из 37«1...353637
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