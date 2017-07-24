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§ NG.kz
В Костанае с 22 июля частично перекроют ул. Абая
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28992
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с капитальным ремонтом пр. Абая в Костанае, с 22 июля по 15 августа 2017 года будет производиться частичное перекрытие по проспекту в границах от ул. Фролова до ул. Тауелсиздик.
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100
Re: В Костанае с 22 июля частично перекроют ул. Абая




Отправлено: 24.07.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этом отрезке днем! в будний день! ковыряются 4 пацаненка, наблюдаю несколько раз в день. Это что вообще за бардак? Тем более на центральной улице. Вся Абая уже разворочена, от Кжби до Гаи вообще все разворотили и бросили. Кто вообще следит за всем этим безобразие?

Читатель 1
Re: В Костанае с 22 июля частично перекроют ул. Абая




Отправлено: 24.07.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с деньгами скорее всего проблема, нет денег - нет и "стульев"

* Elle
Re: В Костанае с 22 июля частично перекроют ул. Абая
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 24.07.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
А с деньгами скорее всего проблема, нет денег - нет и "стульев"

А где осваивают круглосуточно неосвоенные средства, коих ,по словам областного акима накопилось столько, что надо без перерывов и выходных работать? Весь город перерыли, а на "закопать" денег нет уже. ....зачем нам апокалипсис? Нам его устроят на местном уровне, локально. Вообще этим летом какой-то мрак в городе.
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