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≡ "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о смерти 4-летней девочки из Костаная в Индии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о смерти 4-летней девочки из Костаная в Индии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28992
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публикации шокирующей новости о том, что четырёхлетняя девочка умерла из-за того, что ей вовремя не сделали переливание крови, в сети поднялась волна возмущений. Остро встал вопрос о том, что люди, состоящие в обществе "Свидетелей Иеговы", подводят своих детей к смерти запретом на переливание крови.
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Гражданин
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 24.07.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко девочку. Иманды болсын. Рак действительно не излечим, но облегчить страдания девочки без всяких запретов на переливание крови как крайе важную процедуру улучшения состояния было важно. Так что всех этих сектантов пора ограничивать как в россии. Пока люди поймут с чем они связались, будет уже поздно. Мы теряем целое поколение наших граждан, которые готовый по первой команде из за рубежа предать нас и более того пойти против нас.

свое мнение
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 24.07.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При общении с любым из участников религиозной организации "Свидетели Иего́вы" всегда в общении проскальзывает ярко выраженное эмоциональное и агрессивное озвучивание религиозных убеждений, пытаться сказать что то в противовес абсолютно бесполезно, перебьют уже на втором слове кроме этого, ненависть по отношению к собеседнику в этом случае сразу сквозит из каждого движения и взгляда участников данной религиозной организации. Неправильно поставленное ударение просто приводит в бешенство, тут без комментариев. Вопрос о том насколько опасна данная религиозная организация по моему мнению, нужно начинать с досконального изучения их топ менеджеров, кураторов по регионам и областям, кто чем занимается увлекается и прочее, откуда получают доход. Соответствует ли их образ жизни пропагандируемой идеи. Ну а что касается конкретного происшествия, то единственное что можно сказать это выразить соболезнования матери, ей сейчас очень непросто думаю.

Надин
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 24.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, я вас умоляю. А аборты у нас не делают? Детей в сговоре не убивают намеренно? Сотни, тысячи миллионы... Ах, не успел родиться - не имеешь права на жизнь! Удобные религии всегда в почете!..

гость
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 24.07.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А почему наличие религиозных верований и запретов кого-то удивляет?


Религией эту организацию никогда не воспринимал.
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