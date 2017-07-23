свое мнение Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о... #31







Отправлено: - 11:52 При общении с любым из участников религиозной организации "Свидетели Иего́вы" всегда в общении проскальзывает ярко выраженное эмоциональное и агрессивное озвучивание религиозных убеждений, пытаться сказать что то в противовес абсолютно бесполезно, перебьют уже на втором слове кроме этого, ненависть по отношению к собеседнику в этом случае сразу сквозит из каждого движения и взгляда участников данной религиозной организации. Неправильно поставленное ударение просто приводит в бешенство, тут без комментариев. Вопрос о том насколько опасна данная религиозная организация по моему мнению, нужно начинать с досконального изучения их топ менеджеров, кураторов по регионам и областям, кто чем занимается увлекается и прочее, откуда получают доход. Соответствует ли их образ жизни пропагандируемой идеи. Ну а что касается конкретного происшествия, то единственное что можно сказать это выразить соболезнования матери, ей сейчас очень непросто думаю.