NG.kz Фото Николаса Кейджа в чапане стало мемом



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:30 Фото известного голливудского актера с утомлённым лицом, облачённого в национальный чапан, вызвало массу ассоциаций у пользователей, которые тут же использовали этот образ в фотожабах.

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