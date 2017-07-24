NG.kz Объемы загрязнения окружащей среды в Казахстане выросли на 4%, при этом государство увеличило предельно-допустимые нормы почти на 14%



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:20 После трех лет сокращения объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в РК вновь увеличился. В 2016 году общий объем выбросов составил 2,3 млн тонн. Это на 4,2% больше уровня 2015 года.

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