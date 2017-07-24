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§ NG.kz
Фото Николаса Кейджа в чапане стало мемом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28992
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото известного голливудского актера с утомлённым лицом, облачённого в национальный чапан, вызвало массу ассоциаций у пользователей, которые тут же использовали этот образ в фотожабах.
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кустанаец
Re: Фото Николаса Кейджа в чапане стало мемом




Отправлено: 24.07.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На корове седло тоже хорошо смотрится ?

§ drakon
Re: Фото Николаса Кейджа в чапане стало мемом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11414
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А коня чево не подарили?
Денег не хватило?... :lol:
Профайл

* yudjin
Re: Фото Николаса Кейджа в чапане стало мемом
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4708
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.07.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
навеяло....
подходящий образ для остановочных павильонов на развороченном проспекте Абая:
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кустанаец
Re: Фото Николаса Кейджа в чапане стало мемом




Отправлено: 24.07.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
готовый аким Кустанайской области.
стоит на остановке, ждет автобуса до работы.

гость
Re: Фото Николаса Кейджа в чапане стало мемом




Отправлено: 24.07.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А коня чево не подарили?

Зачем? Они их не едят.
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