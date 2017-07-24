Цитата: Читатель 1:

А с деньгами скорее всего проблема, нет денег - нет и "стульев"

А где осваивают круглосуточно неосвоенные средства, коих ,по словам областного акима накопилось столько, что надо без перерывов и выходных работать? Весь город перерыли, а на "закопать" денег нет уже. ....зачем нам апокалипсис? Нам его устроят на местном уровне, локально. Вообще этим летом какой-то мрак в городе.