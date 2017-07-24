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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4603
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По гостю 12.00 вскрытие.
В 12.10 показ того кем он будет..
Или на коне или..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4603
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Контрольное взвешивание в НГ сегодня, контрольное

Дорогуша, и ты хочешь Смотрящим НГ назначить?
Ну вообще то исход начинается от главного утверждения Лильки в 150 кг..
Или ты не можешь понять такую незначительную мелочь?
Лилька то не врала целый год и не клеветала думаю.
150 так 150..
Деньги на кон.
Ты третий кстати уже..
10 минут после вскрытия..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4603
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то желающий еще есть?
Три.
Трое..
Пока было..
Правила зараннее обговорены, я по глубокому Убеждению Мисс Правда вешу 150 кг.
Если скину за месяц 15, или больше, 666 долларов пойдут от говорившего что не сброшу..
И наоборот..
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111
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.07.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
150 минус


не надо дурачком прикидываться.
минус 15 от факта.
я скажу что ты 200 весишь,
ты гарантируешь значит что 65 сбросишь за неделю?
простой расчет за 15 от 150 или 65 от 200 за неделю гарантируешь,
значит 120-130 где-то весишь.

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4603
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 12:43
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* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2864
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.07.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакции надо работать,а не взвешивать 112
Выясняйте свои отношения сами.
Жаль конечно,что редакция отказалась быть независимый экспертом,подвезло 112.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 24.07.17 - 12:43
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Ответить Новый топик
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