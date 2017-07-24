112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3947





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:04 Цитата: JereK:

Контрольное взвешивание в НГ сегодня, контрольное

Дорогуша, и ты хочешь Смотрящим НГ назначить?

Ну вообще то исход начинается от главного утверждения Лильки в 150 кг..

Или ты не можешь понять такую незначительную мелочь?

Лилька то не врала целый год и не клеветала думаю.

150 так 150..

Деньги на кон.

Ты третий кстати уже..

10 минут после вскрытия..