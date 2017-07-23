112 Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби. #22





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 01:46 Цитата: Добринцофф:

Нет конечно,я в ЗТБ две вентиляции разбирал когда отопление газовое делал,трубу металлическую туда ставить заставили.

Под вентканал можно вроде и пластиковую,а если под дымоход то мет

В малоэтажном или в многоэтажном если по отдельному входу то всегда пожалуйста.

В двухэташках в Затоболовке там само собой плиты пустотелые попросту не стоят, исполняющие роль вытяшки, там скорее всего у каждой квартиры своя само собой выведена.

Я вот тут по фото смотрю, дом то вроде 5ти этажный, а значит вентиляция примерно такая какую я выложил..