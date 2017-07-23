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≡ ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.17 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такой улов каждый месяц достаем из отдушины.Сегодня достали 6 штук таких. Этим трупным запахом дышим. Обращались в ПКСК бесполезно. Проспект Аль-Фараби дом 123.
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§ 112
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
просто от моих знаний у тебя жаб

Господи..
Ога..
Вентиляционная труба..
Спутать с канализационной..
Хорошие знания!
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§ 112
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это мы от бессилья оскорбляем?
Потому что не знаем что вентиляционных труб в многоэташках просто не существует, а есть канализационная шахта?
Ставим себя оскорблениями ниже плинтуса от безвыходности?
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§ 112
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, ветиляционная разумеется..
Шахта..
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§ kbkz1980
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2863
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.07.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вентиляционная труба..
Спутать с канализационной..
Хорошие знания!


Ты просто не в курсе,что вентиляционные шахты бывают разные,в среднем (если кладка)160на 160,а с диаметров 160 там стоит вентиляционная труба.
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§ 112
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
диаметров 160 там стоит вентиляционная труба.

Где стоит, над шахтой?
И как ты скажи поставишь туда на верх "домик"?
Или все дырки закроешь решетками, в кирпичной клатке по бокам на самом шифере стоя, с перфоратором, дрелью, шуруповертом и молотком?
Крыша имеет свойства быть крутой и с потрескавшимся шифером..
Потом кого то зальет, тебя в первую очередь и обвинят в порче кровли..
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§ 112
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
диаметров 160 там стоит вентиляционная труба.

Господи..
Да нет там никакой трубы!
У тебя как, с соседями по стояку идет труба что ли?
Сними решетку в кухне, возьми железяку и постучи..
Там будет или пустотелая плита или кладка с бетоном..
Нет там никакой трубы в помине!
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§ Добринцофф
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5332
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.07.17 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нет там никакой трубы в помине!

Нет конечно,я в ЗТБ две вентиляции разбирал когда отопление газовое делал,трубу металлическую туда ставить заставили.
Под вентканал можно вроде и пластиковую,а если под дымоход то метал.
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§ 112
Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Нет конечно,я в ЗТБ две вентиляции разбирал когда отопление газовое делал,трубу металлическую туда ставить заставили.
Под вентканал можно вроде и пластиковую,а если под дымоход то мет

В малоэтажном или в многоэтажном если по отдельному входу то всегда пожалуйста.
В двухэташках в Затоболовке там само собой плиты пустотелые попросту не стоят, исполняющие роль вытяшки, там скорее всего у каждой квартиры своя само собой выведена.
Я вот тут по фото смотрю, дом то вроде 5ти этажный, а значит вентиляция примерно такая какую я выложил..
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