112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3935





(Пользователи) Сообщений: 4595

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 02:11 В тырнете тут конечно можно соврать, как ты сегодня в теме про вентиляцию и допустим убежать от ответа..

Но в условиях, приближенным к реалиям и тем более, когда ты взяла планку про благотворительность и детей, сыграть на деньги, тут каждое Слово стоит Своих Денег..

А ты это Слово про 150 кг целый год говорила одно и тоже..

И в оконцовке то что получилось?

Запросила помощь в редакции, чтобы они что?

То есть твое уже Слово ничего не значит и ты решила вмешать в Свое Слово администрацию, чтобы что?

Оно опровергло твое Слово и вставила Свое что ли?

И как ты так решила что таковое может иметь вообще место?

За чужого то человека, пусть даже Ольгу Колоколову?

Она что, выполняет помимо администрирования в Нашей Газете, роль Судьи в Играх на Деньги?

То есть ты утверждаешь что она как то там этим подрабатывает, кладя себе процент от Игры на Деньги?

Жоско..

Да уш.

То есть если один из Участников Игры на Деньги не выплачивает, она берет своих Мордоворотов, а их видимо исполняют тут Уважаемые и вытрясывает бабло с несчастного, которого обязана поймать сразу же по окончанию Игры?

Или обязана прояснить силовым путем, на сколько попал "протвечавшийся за базар" человечек и дать ему второй Шанс, попутно следя за ним, отбирая машЫны, квартиры и прочую недвижимость либо движимость, выселяя детишек несчастного с отобранной хаты..

Много можно сказать..

Но ты утвердила Это каким то образом опять же с помощью Слова..