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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо то как, душ, вода..
Плохо что я не олигарх и нет бассейна круглогодичного..
Я вот о чем думаю, теперь товарищу Правдивое Слово, чтобы дебет с кредитом сошелся, нужно наоборот, поспорить чтобы я набрал вес!
За месяц 15 или сколько там кило..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как отвечают за Слово, те кто играет не по правилам.
Кадр из Славных Парней..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Газете музыка играет
А я на деньги спорю тут вовсю
Флешом на Стрит я жестко отвечаю
И ничего поделать не магу!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
рада,что ты подтвердил свою платежеспособность на случай проигрыша.Ж

Господи..
Ты хоть поняла о чем сказала?
Да уш..
Бывают в жизни огорченья..
Показывают не на случай проигрыша..
Объяснять бесполезно впрочем..
Как ты собралась тогда спорить вообще, если понятия не имеешь вообще никакого Что Это такое, спорить на Деньги?
Разговор на эту тему думаю окончен..
Ты не готова к реальным каким то сдвигам, так, по хыхыкать, посплетничать, по клеветать годик другой..
Жизнь в реалиях отнють не хыхыканье..
Тем более в жестких Играх на Деньги..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 02:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В тырнете тут конечно можно соврать, как ты сегодня в теме про вентиляцию и допустим убежать от ответа..
Но в условиях, приближенным к реалиям и тем более, когда ты взяла планку про благотворительность и детей, сыграть на деньги, тут каждое Слово стоит Своих Денег..
А ты это Слово про 150 кг целый год говорила одно и тоже..
И в оконцовке то что получилось?
Запросила помощь в редакции, чтобы они что?
То есть твое уже Слово ничего не значит и ты решила вмешать в Свое Слово администрацию, чтобы что?
Оно опровергло твое Слово и вставила Свое что ли?
И как ты так решила что таковое может иметь вообще место?
За чужого то человека, пусть даже Ольгу Колоколову?
Она что, выполняет помимо администрирования в Нашей Газете, роль Судьи в Играх на Деньги?
То есть ты утверждаешь что она как то там этим подрабатывает, кладя себе процент от Игры на Деньги?
Жоско..
Да уш.
То есть если один из Участников Игры на Деньги не выплачивает, она берет своих Мордоворотов, а их видимо исполняют тут Уважаемые и вытрясывает бабло с несчастного, которого обязана поймать сразу же по окончанию Игры?
Или обязана прояснить силовым путем, на сколько попал "протвечавшийся за базар" человечек и дать ему второй Шанс, попутно следя за ним, отбирая машЫны, квартиры и прочую недвижимость либо движимость, выселяя детишек несчастного с отобранной хаты..
Много можно сказать..
Но ты утвердила Это каким то образом опять же с помощью Слова..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 02:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Этой ноте я наверно пойду спать..
Поздновато уже, завтра с утречка в больничку еще..
Как то записаться на ЭКГ нужно еще, потом на Узи щитовитки, потом Эндокринолог, а еще флюорография..
Что то там найдут наверно..
Все платно..
Не знаю, 15 хватит или нет, тысяч..
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