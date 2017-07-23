









Отправлено: - 01:13 Люди, это рак печени! это вам вообще о чём-то говорит? Это болезнь неисцелима!!!! как и рак поджелудочной железы! Огромная ложь, что помогает переливание крови! почему так уверена, у моей знакомой умер муж от переливания крови! У него был цироз, 2 раза в год ложился в больницу для поддержания. Пришёл в палату с компом, наушники, лежит, капельницы делает, а его жена только изучала Библию со Свидетелями. И тут надо было медперсоналу узнать об этом. Началась промывка мозгов, что надо срочно ему переливание. жена отговаривала, но нет - он сказал - да. Ура кричали медики - мы победили, залили. В ночь ему стало плохо - температура до 41 поднялась, к утру его уже не было !!!!!!!!!!!!!! А парню было 32 года (гепетит занесли в стоматологии!!!)