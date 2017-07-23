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Грибоедов:
Даже есть казахский фильм с этими же старперам
Ну эта беда не фильма как такового, казахского или росмийского..
Это беда прежде вмего режиссеров..
Вот например Уильям Дефо и Мет Деймон неплохо же вписались в фильм Чжана Моу Великая стена?
Да и сравнивать Мартина Скорцезу или Кристофера Нолана с непонятными сценаристами режиссерами каких то стран думаю неразумно..
Ну как правило европейские страны Том Тыквер или тот же Ларс Фон Триер, кореец Ким киДук..
В Казахстане нет режиссеров Топ уровня, есть просто те, кто умеет неплохо держать камеру..
По крайней мере думает так..
Бекмамбетов не в счет, он американец, хотя фильм Особо Опасен с Анжелиной Жоли и Морганом Фрименом это конечно что то, и окупился и принес главное прибыль..