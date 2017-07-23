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§ NG.kz
Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль "Евразия" в Астану
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане стартовал XIII Международный кинофестиваль "Евразия". Известные голливудские актёры, лауреаты премий "Оскар" и "Золотой глобус" Николас Кейдж и Эдриан Броуди прошли по красной дорожке" кинофестиваля.


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Костанаец2
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 23.07.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во сколько же бюджетных денег обошёлся приезд, таких звёздных КОНАКТАРов?

123
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 23.07.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никалас Кейдж, Эдриан Броуди, звезды мирового масштаба, знаю.. А Димаш Кудаберген кто? Что его везде суют что типа мега звезда по СМИ местным, еще и равняют не по рангу, зашел и вызвал овации)) а Кейдж у него на разогреве был)). Это наверное из разряда интервью с Познером от Альмиры Шаукентаевой на первом канале КЗ, где использут известное имя и свое рядом приплетают, а на деле оказалось чистый фейк.

§ 112
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 13:40
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, стукнуть по дружески Николаса и спросить как дела, это какое то оскорбление?
Вот чего не знал того не знал..
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§ 112
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Про звезд писать так нельзя, ибо в сут подадут?
Те же американцы, только не Свидетели, где обычные простые граждане, а гляди ка как, богатых и успешных трогать и ничего писать о них такого, даже дружеского нельзя..
Я весь в недоумении..
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§ Грибоедов
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 23.07.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во сколько обошелся... Да это уже протухшие звезды. Старики. Скоро Уиллис приедет, он уже в третьеразрядных фильмах снимается. Есть стайка старперов голливудских которые промышляют по студиям третьего мира, типа Майкла Мэдсена, Боло Йонга и прочих. Их можно купить оптом, что и делают россияне и казахские режиссеры. Посмотрите список ролей любого из этих стариков, они уже готовы играть старых извращенцев за 50 тысяч в любой картине. Изотов с Невским наснимали этих дедков сразу оптом, за год и теперь по фильму в квартал шлепают. Даже есть казахский фильм с этими же старперами. Что-то там про алмазы... Пяти минут не вынес, позорище.
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§ 112
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Даже есть казахский фильм с этими же старперам

Ну эта беда не фильма как такового, казахского или росмийского..
Это беда прежде вмего режиссеров..
Вот например Уильям Дефо и Мет Деймон неплохо же вписались в фильм Чжана Моу Великая стена?
Да и сравнивать Мартина Скорцезу или Кристофера Нолана с непонятными сценаристами режиссерами каких то стран думаю неразумно..
Ну как правило европейские страны Том Тыквер или тот же Ларс Фон Триер, кореец Ким киДук..
В Казахстане нет режиссеров Топ уровня, есть просто те, кто умеет неплохо держать камеру..
По крайней мере думает так..
Бекмамбетов не в счет, он американец, хотя фильм Особо Опасен с Анжелиной Жоли и Морганом Фрименом это конечно что то, и окупился и принес главное прибыль..
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§ 112
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера или позавчера на МЖМ мельком увидел фильм с участием молодого Николаса Поцелуй вампира 1988го года..
Был приятно удивлен как играл еще в молодости Николас..
Жаль что весь фильм не посмотрел..
Кривляние на уровне уже Топ актера в Плохом лейтенанте..
Действительно, потрясающий актер..
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§ 112
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Броуди запомнился по фнтастическому психологическому фильму Пиджак..
Потом пошли Хищники, Учитель на замену..
А Николас Ким Коппола поражает прежде всего тем, что не стал пользоваться Уважаемостью своего дяди Форда Копполы, то есть блатом, как это делается у нас и взял себе псевдоним Кейж..
И начинал как вполне обычный не Уважаемый человек..
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112
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 23.07.17 - 17:12
Комментарий удален модератором.

ЗадолБали нытики
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...




Отправлено: 24.07.17 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Развивайся.. Гугли..ДимаШ фурор произвел в державе под названием Китай

§ 112
Re: Звёзды Голливуда приехали на кинофестиваль...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Николас уже вовсю освоился в Казахстане..



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https://mobile.twitter.com/adil_4_real/status/889133995669295104
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