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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если разумеется все по взрослому, а не игра на детских слезах..
Если нет, то и суммы разумеется не будет в течении 10ти минут после вскрытия..
Это очень много в игре, 10 минут.
Я уложился в пять..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
00.20.
Время пошло..
Жду ответного хода..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговоры за столом прекратить!
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2863
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.07.17 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Я рада,что ты подтвердил свою платежеспособность на случай проигрыша.Ждём вердикта ОК на проведение пари и соответственно самого взвешивания.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тик... так...
Тик.... так...
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не разговариваем и не отвлекаемся..
5 минут..
На подтверждение..
Тик-так
Тик-так...
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где Кэш?
Или это понт?
Тиктак тиктак тиктак..
2 минуты..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все.
Разговор как и игра окончен..
Время прошло.
Твое Слово против моих Денег не сыграли.
А значит цена твоему Слову просто Ноль, Зерро..
Если ты не собираешься ставки делать, речь то о чем?
Ах да, ты в свое Пари включила Администрацию, которая что собственно?
Ответит за твое Слово и подтвердит указанную сумму, которая будет с большим опозданием и которая уже ничего не будет значить, а значит будут включены штрафные санкции и нужно уже показать сумму в десять раз больше за вранье?
Да..
Ты жЫзни не видела, как отвечают за Слово..
Еще смеешь тягаться, объяснять что то другим, говорить всем целый год что я 150.
Но на самом деле узнав что врала все это время целый год, второпях переменить решение и включить сюда Администрацию сайта..
Очень хотелось бы узнать, как она относится к такого рода играм на чувствах нуждающихся детей..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего и следовало доказать..
Поражает..
Человечку объясняешь, разжевываешь все это время что не получится у него, входишь в его положение..
Прет как танк, уверенный что прав..
Когда уже садишься за стол, где он надутый такой сидит и просишь подтвердить свое Слово реальными деньгами, человек сдуется и вопрошает что то о действиях Крупье, в нашем случае Ольги Колоколовой, который не имеет права даже своим взглядом показать кому он сочувствует!
А тут он дас денег..
Ога, может и Карту "поломает" в нужный момент?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ждём вердикта ОК на

На ее месте я бы тебя уже давно отправил на премодерацию..
Ты не в себе немного стала, стала много оскорблять и тем более клеветать, в последнем случае как недавно послала..
Но опять пришла ко мне..
Посылала то зачем?
Чтобы снова прийти?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо то как, душ, вода..
Плохо что я не олигарх и нет бассейна круглогодичного..
Я вот о чем думаю, теперь товарищу Правдивое Слово, чтобы дебет с кредитом сошелся, нужно наоборот, поспорить чтобы я набрал вес!
За месяц 15 или сколько там кило..
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 01:21
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 01:31
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 01:54
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4595
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 02:11
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
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