112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3938





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:36 Все.

Разговор как и игра окончен..

Время прошло.

Твое Слово против моих Денег не сыграли.

А значит цена твоему Слову просто Ноль, Зерро..

Если ты не собираешься ставки делать, речь то о чем?

Ах да, ты в свое Пари включила Администрацию, которая что собственно?

Ответит за твое Слово и подтвердит указанную сумму, которая будет с большим опозданием и которая уже ничего не будет значить, а значит будут включены штрафные санкции и нужно уже показать сумму в десять раз больше за вранье?

Да..

Ты жЫзни не видела, как отвечают за Слово..

Еще смеешь тягаться, объяснять что то другим, говорить всем целый год что я 150.

Но на самом деле узнав что врала все это время целый год, второпях переменить решение и включить сюда Администрацию сайта..

Очень хотелось бы узнать, как она относится к такого рода играм на чувствах нуждающихся детей..