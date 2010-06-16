Уже был здесь Re: Темный сбыт черного металла #3







Отправлено: - 21:42 Пока у приёмщиков металла есть "КРЫША", процесс приёмки будет продолжаться. Так было и с "палёнкой" и т. д. Вопрос этот будет по-глобальнее чем кажется. Ведь главное, что в этом заинтересован "главный приёмщик" - Китай. Отсюда и все вопросы.