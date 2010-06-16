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§ NG.kz
Темный сбыт черного металла
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.10 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области выявлено 220 пунктов, незаконно принимающих втормет. По данным управления предпринимательства и промышленности Костанайской области, эта цифра увеличивается день ото дня. Активная выявляющая реакция началась после совещания у первого заместителя акима области Виктора МЕЙСТЕРА.
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§ TRETYAKOFF
Re: Темный сбыт черного металла
TRETYAKOFF


(Пользователи)
Сообщений: 6976
Регистрация: 17.03.10
Отправлено: 17.06.10 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
приемщиков, принимающих нелегально чермет стратегического назначения нужно просто садить лет на 5 минимум, потом они задумаются, иначе в итоге мы точно будем дальше воевать с ветряными мельницами.......
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гость
Re: Темный сбыт черного металла




Отправлено: 17.06.10 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот мейстер слюной побрызгает а воз и ныне там

Уже был здесь
Re: Темный сбыт черного металла




Отправлено: 19.06.10 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока у приёмщиков металла есть "КРЫША", процесс приёмки будет продолжаться. Так было и с "палёнкой" и т. д. Вопрос этот будет по-глобальнее чем кажется. Ведь главное, что в этом заинтересован "главный приёмщик" - Китай. Отсюда и все вопросы.

Уже был здесь
Re: Темный сбыт черного металла




Отправлено: 19.06.10 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и тут кучку фекалий оставил....пойду дальше...

Человек
Re: Темный сбыт черного металла




Отправлено: 19.06.10 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и тут кучку фекалий оставил....пойду дальше...

Привет троллям! Чё крипт, не имея своего мнения, пытаешься ёрничать?
Не боись тебя оценят, ты такой остроумный... мудак.

Уже был здесь
Re: Темный сбыт черного металла




Отправлено: 19.06.10 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь я"Человек-" такой остроумный... мудак

§ Местный
Re: Темный сбыт черного металла
Местный


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 29.04.10
Отправлено: 21.06.10 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да фиг их закроют, все будет - как было...
единственно что может количество не так будет расти.
Профайл

Уже был здесь
Re: Темный сбыт черного металла




Отправлено: 22.06.10 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
... отдел экономики департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Костанайской области (финансовая полиция) вот крыша юр. лиц, остальные просто показатель для статей НГ и тому подобных, всех вместе на нары...

аноном
Re: Темный сбыт черного металла




Отправлено: 24.07.17 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все это вата . воровать перестанут когда всех барых закроют., а их закрывать учитывая закон проблематично. В Д.Н.Р. это решили проще нашли украденый металл предупредили раз . на второй раз растрел. Пункты сами закрылись в раз. Но мы живём в великой стране (Поле чудес),где много буратин , котов Базилио, лис Алисы и т. д. .

я
Re: Темный сбыт черного металла




Отправлено: 24.07.17 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему в Германии бросил окурок. сосед позвонил в полийцию принесли штраф в течении час . в Р.К такого не будет ни когда и все знают по чему.А вы говорите про люки, рельсы , медный кабель.
пока не будете уважать себя и полиция не будет все спускать на тормазах не будут жеские законы все это пустое .
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