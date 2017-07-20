Цитата: Трэвэл:

Ну вообще-то вы тоже совершили преступление, ст. 367 УК РК, если что. А вот конкретно от вас какая польза? это так, для себя

-товарищ Анонимщик, ознакомились с материалом .... ну и проходите мимо....будем считать, что этот комментарий написан не для вас....от вас тоже никакой пользы для меня нету....(((((( пустых трепачей на форуме и без вас хватает(((((