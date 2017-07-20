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§ NG.kz
Конфликтов будет меньше. А коррупции?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.17 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 июля вступили в действие поправки, внесенные в законодательство по вопросам дорожного движения. Чем объясняется необходимость менять нормы Кодекса об административных нарушениях, Налогового кодекса, закона «О дорожном движении» и некоторых подзаконных актов, действовавших чуть более двух лет: это работа над ошибками или что-то иное?
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Трэвэл
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 20.07.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а мой инспектор, наоборот, за просил за мою ошибку 400 тысяч теньге.... наверное, весь горотдел ДВД хотел накормить моими деньгами.... сошлись на 40 тысяч теньге....вечером заехал в автошколу.... нарисовал на доске ситуацию.... обсмеяли меня дружно ....не было никакого нарушения...
А зачем вообще давать взятку, если ты считаешь, что не нарушил? Значит, изначально сам был не прав... И действительно дорога общая, правильно говорит Арсен ШАКУОВ, и давайте будем уважать друг друга.

§ Доктор СИЗО
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.07.17 - 07:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
ще давать взятку, если ты считаешь, что не нарушил? Значит, изначально

-это уже не имеет никакого значения....речь идет как минимум о служебном не соответствии таких офицеров или посадке в тюрьму.....поверьте мне на слово.... пользы от них государству никакой.... деньги уворовывают себе из бюджета.... безопасносность движения для них пустой звук.... одним словом ворье.....
Профайл

Трэвэл
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 21.07.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-это уже не имеет никакого значения....речь идет как минимум о служебном не соответствии таких офицеров или посадке в тюрьму.....

Ну вообще-то вы тоже совершили преступление, ст. 367 УК РК, если что. А вот конкретно от вас какая польза? это так, для себя

§ Доктор СИЗО
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 21.07.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Ну вообще-то вы тоже совершили преступление, ст. 367 УК РК, если что. А вот конкретно от вас какая польза? это так, для себя

-товарищ Анонимщик, ознакомились с материалом .... ну и проходите мимо....будем считать, что этот комментарий написан не для вас....от вас тоже никакой пользы для меня нету....(((((( пустых трепачей на форуме и без вас хватает(((((
Профайл

Гость
Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 24.07.17 - 00:13
Комментарий проходит проверку.

руль
Re: Конфликтов будет меньше. А коррупции?




Отправлено: 24.07.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
пустых трепачей на форуме и без вас хватает(((((

В виде докторов
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