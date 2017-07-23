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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 23:50
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11413
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Причем, нейтральный свидетель. :oops: )

Купите мне билет на самолёт,прилечу.
Виза мне не нужна... :lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4586
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обман..
И это всё Слово на чем держалась целый год Лилька?
Выходит врала?
Кто обманет в малом деле, Предаст в большом..
Великая мудрость!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4586
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Быстро соскочила!.
Изначально шел разговор о 150ти..
А теперь выясняется что я уже 75?
Зараннее задаем неприемлемый вариант в 15 кило, зараннее просим Ольгу Колоколову поддержать , згая что это не так..
Так кто же ты Лиля, неужели в тебе нет ничего Святого, как играть на детях?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4586
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я 150..
Целый год вжевывала всем это!
А теперь бегаешь и пишешь редакции, чтобы они зафиксировали вес в 80 или 75...
Да уш..
Цена Слову в наше время..
Что с тобой, если себе и своему слову, в которое поверила изначально, теперь не веришь?
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 24.07.17 - 00:00
Комментарий удален модератором.

§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
15 кг,уважаемые там дальше написано.
Это вполне реально,при явно не дистрофичном виде 112
Как говорится, есть что сбросить.


У бедолаги сердце встанет от резкого изменения рациона. Однако, в виду ̶с̶л̶а̶б̶о̶г̶о̶ расслабленного и вялого характера он все равно не смогёт. И расплатится не сможет. А удовольствие от перебрехивания тут с вами получит. Так что он все равно в профите, а вы в проигрыше. :lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4586
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж..
Когда же сломалось, надломилось Слово твое, в которое Верила и которое распространяла так усердно тут, что сама изначально в этом была уверена?
Мне 150..
Это ведь было изначально доказано!
Теперь выходит нет, и Слово твое ничего не значит?
А отвечать ой как не хочется..
Пол суммы на кон!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4586
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пол суммы сейчас покажу, если даст на время сфотать модератор, 5 минут, и зайти с сотового..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4586
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот необходимые пол суммы для начала игры, тут даже больше, тысяч 250 на вскидку..
Твой ход..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4586
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Купите мне билет на самолёт,прилечу.

Тьфу..
Раз плюнуть!
Лиля, иностранцы со всего Мира ждут шоу!
Николас Ким Коппола обещал с ЭКСПО заехать!
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2863
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.07.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
У бедолаги сердце встанет от резкого изменения рациона. Однако, в виду ̶с̶л̶а̶б̶о̶г̶о̶ расслабленного и вялого характера он все равно не смогёт. И расплатится не сможет. А удовольствие от перебрехивания тут с вами получит. Так что он все равно в профите, а вы в проигрыше. :lol:

Я здесь только и вижу как 112 свистит и ляшкой себя в грудь бьёт,может пора стать мужиком,отвечающим за свои бла-бла.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4586
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
здесь только и вижу как 112 свистит и ляшкой себя в грудь бьёт,мо

Еще раз, все по серьезному, где деньги Зин?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4586
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты говорить обо мне хочешь и играешь на детских слезах или делом займемся?
Давай, конкретно, при всех, с суммой и нотариально заверенными доказательствами..
Штраф процент на процент за каждый день просрочки.
Согласна?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4586
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.07.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну после открытия моей суммы даю 10 минут на подтверждение..
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