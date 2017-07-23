kbkz1980 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3927





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2863

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:13 Цитата: JereK:

У бедолаги сердце встанет от резкого изменения рациона. Однако, в виду ̶с̶л̶а̶б̶о̶г̶о̶ расслабленного и вялого характера он все равно не смогёт. И расплатится не сможет. А удовольствие от перебрехивания тут с вами получит. Так что он все равно в профите, а вы в проигрыше.

У бедолаги сердце встанет от резкого изменения рациона. Однако, в виду ̶с̶л̶а̶б̶о̶г̶о̶ расслабленного и вялого характера он все равно не смогёт. И расплатится не сможет. А удовольствие от перебрехивания тут с вами получит. Так что он все равно в профите, а вы в проигрыше.

Я здесь только и вижу как 112 свистит и ляшкой себя в грудь бьёт,может пора стать мужиком,отвечающим за свои бла-бла.