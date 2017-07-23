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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот еще одна
Цыганка с картами, дорога дальняя, дорога дальняя, казенный дом.
Быть может, старая тюрьма центральная меня, парнишечку, по-новой ждет.
Быть может, старая тюрьма центральная меня, парнишечку, по новой ждет.

Припев:
Таганка - все ночи полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня?
Таганка, я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в твоих стенах.
Таганка, я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в твоих стенах.

Я знаю, милая, больше не встретимся, дороги разные нам суждены.
Опять по пятницам пойдут свидания и слезы горькие моей родни.
Опять по пятницам пойдут свидания и слезы горькие моей родни.

Припев:
Таганка - все ночи полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня?
Таганка, я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в твоих стенах.
Таганка, я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в твоих стенах.
Таганка - все ночи полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня?
Таганка, я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в твоих стенах.
Таганка, я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в твоих стенах.

Я твой бессменный арестант...

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2859
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.07.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая Ольга Германовна!
Можно обратится к вам с предложением.
Заключить пари со 112.
В случае моего проигрыша обязуюсь перечислить 666$ по курсу,в фонд для детей.Платежеспособность 112 го на его совести.
Единственное ,что прошу(для частоты эксперемента)
зафиксировать начальные его вес и вес через месяц.
(по средствам приезда к вам в редакцию 112)
Заранее благодарю.
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 23:01
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А посему закрываем эту зараннее пустопорожнюю тему, которая показывает что просто так детям ни в состоянии кто то помочь сам, от всего сердца и чистой души в данном случае никто не желает..
Так что тема думаю закрыта.
Захочешь помочь, я буду только рад за тебя.
Не поможешь, не осужу за это, ибо у каждого семья и свои проблемы и у каждого есть кто то инвалид среди знакомых или родичей..
У меня инвалид слепая племяшка, дальняя правда через двоюродную по матери, но при этом мы все помогаем ей, и государство выделило квартиру ей или пока опекуну бабке и квоты всякие выдает на лечение в России и в Ацтане..
Жаловаться на государство думаю грех.
Да, слепота развила и психические расстройства неизбежно и тут тоже она инвалид..
Но государство помогает и все родственники мы по мере возможности..
Так что пока для меня например накладно еще кому то помогать и это горькая правда..
Разве только похудеть со 150ти ради денег другим детям, то всегда пожалуйста..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
зафиксировать начальные его вес

Хех..
А ты никак не угомонишься..
Я же сказал что готов, с заявленных тобой 150ти!?
Так в чем же дело?
За свои слова думаю отвечать все таки придется тебе, но не редакции..
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