112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3889





(Пользователи) Сообщений: 4559

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:01 А посему закрываем эту зараннее пустопорожнюю тему, которая показывает что просто так детям ни в состоянии кто то помочь сам, от всего сердца и чистой души в данном случае никто не желает..

Так что тема думаю закрыта.

Захочешь помочь, я буду только рад за тебя.

Не поможешь, не осужу за это, ибо у каждого семья и свои проблемы и у каждого есть кто то инвалид среди знакомых или родичей..

У меня инвалид слепая племяшка, дальняя правда через двоюродную по матери, но при этом мы все помогаем ей, и государство выделило квартиру ей или пока опекуну бабке и квоты всякие выдает на лечение в России и в Ацтане..

Жаловаться на государство думаю грех.

Да, слепота развила и психические расстройства неизбежно и тут тоже она инвалид..

Но государство помогает и все родственники мы по мере возможности..

Так что пока для меня например накладно еще кому то помогать и это горькая правда..

Разве только похудеть со 150ти ради денег другим детям, то всегда пожалуйста..