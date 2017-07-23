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≡ "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о смерти 4-летней девочки из Костаная в Индии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о смерти 4-летней девочки из Костаная в Индии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публикации шокирующей новости о том, что четырёхлетняя девочка умерла из-за того, что ей вовремя не сделали переливание крови, в сети поднялась волна возмущений. Остро встал вопрос о том, что люди, состоящие в обществе "Свидетелей Иеговы", подводят своих детей к смерти запретом на переливание крови.
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андрей
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 23.07.17 - 18:23
Комментарий удален модератором.

???
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 23.07.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда 112-й ругает ТС, я думаю, что он идейный и ему платят американцы, когда он ЗАЩИЩАЕТ свидетелей Иеговы, я уверен, что ему платят американцы

* 112
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
???:
Когда 112-й ругает ТС, я думаю, что он идейный и ему платят американцы, когда он ЗАЩИЩАЕТ свидетелей Иеговы, я уверен, что ему платят американцы

По моему это клевета..
Так полагаю ответить нечем?
Профайл

андрей
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 23.07.17 - 19:37
Комментарий удален модератором.

!!!!!
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 23.07.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Если уж запрещать , то тогда все религии . Вы же никак не докажете , чье течение религии ,,правильное,, . Так как и само существание некой фигуры. Это недоказуемо!

Совершенно верно.

Пятидеся́тник
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 23.07.17 - 21:39
Комментарий удален модератором.

Евгения
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 23.07.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему секта?А кто вообще решает секта или нет,кто знает как правильно,а как нет,какая религия верная,а какая неправильная?Человеку когда плохо,он ищет утешение.Один уходит в пьянство,второй в секту,третий просто сходит с ума,не справившись с испытаниями,четвертый кончает жизнь самоубийством.

§ Victor Yang
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8849
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.07.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Вы же никак не докажете , чье течение религии ,,правильное,,

Если религия или её течение каким-либо образом может навредить здоровью или традиционному лечению - она уже неправильная.
Профайл

Ujcnm
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 23.07.17 - 22:52
Комментарий удален модератором.

Ujcnm
Re: "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о...




Отправлено: 23.07.17 - 22:59
Комментарий удален модератором.
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