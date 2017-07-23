NG.kz "Свидетели Иеговы" ответили на обвинения по делу о смерти 4-летней девочки из Костаная в Индии



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:53 После публикации шокирующей новости о том, что четырёхлетняя девочка умерла из-за того, что ей вовремя не сделали переливание крови, в сети поднялась волна возмущений. Остро встал вопрос о том, что люди, состоящие в обществе "Свидетелей Иеговы", подводят своих детей к смерти запретом на переливание крови.

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