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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 259 из 260«1...257258259260»
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче говоря, сама себе же не веришь что говорила?
А значит попросту клеветала что ле?
Теперь редакцию ставишь крайней?
Хм..
Тебе стоит опять сказать что ты пошутила как всегда!
Боюсь что Уважаемая Ольга Колоколова этого не очень потерпит..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты мне напомнила когда то меня самого..
Я ведь действительно не понимал, Что это значит, помочь чужим детям..
Но тем не менее настаивал на этом..
Со временем конечно я это уже осознал и мне стало как то после неловко..
Но я мушчина.
Ты женщина..
Втройне..
Хоть понимаешь в чем проблема и почему Это я говорю?
Не ставь себя в такое же идиотское положение, особенно насчет помощи детям..
Почему, думаю ты девочка большая и Все поймешь..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2859
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.07.17 - 21:20
Комментарий удален модератором.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этой дискуссии ты так же, априори проиграла, с того времени как только задала этот вопрос..
Нужно было все таки сразу перевести все в шутку и по хыхыкать всем, мол шутка удалась!
И второе, те, кто детям решает помочь, просто помагает и все тут..
Тем более речь идет о таких больших на сегодня деньгах..
Что тоже не добавляет вдохновения от заданной темы..
Да, разумеется только тогда как ты помог, об этом должным образом должны знать все, в качестве рекламы или еще как то..
Чтобы для других сомневающихся был пример..
Но тут..
Тут пустопорожняя игра понеслась и использование темы детей..
А они действительно ведь, их мамы читают этого, и они ждут..
Что если ты не сможешь выплатить, если я скину 20 кг от 150ти?
Обнадежишь их зря?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:25
Комментарий удален модератором.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
мужиков в упор не вижу.
мушки какие-то, мухи

Действительно моя Кукла Маша, или Даша..
Соглашусь с тобой..
Сама то как решила, может ты вместо Лильки то поспоришь со мной?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю и мой повтор сотрут..
Но скажу хоть так, хоть как то выпуталась из этой ситуации..
Ничего оскорбительного в том ответе моем не было.
Я все понимаю и ты думаю многому у меня научилась..
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4439
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
🙈🙈🙈жесть!
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 22:05
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2859
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.07.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

По ходу ты просто сдрефил в редакцию зайти и взвесится.
:lol: :lol: :lol:
Вот и начал гундеть очень много.
Мда жиденький ты оказался на пари.
Да и скинуть вес силы воли нет
Куда проще,жрать и тут трындеть.

[Исправлено: kbkz1980, 23.07.2017 - 22:13]
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 22:19
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
редакцию зайти и взвесится.

Редакция против этого.
Для справки..
Нечего делать зараннее движения , против которых редакция категорически против.
Ферштеен?
Зараннее знаешь что этого ни случится, даже если я захочу взвеситься и гнешь свою линию..
Спроси кстати у самой Ольги Колоколовой, она быстро тебя ограничит допустимыми рамками..
Использовать редакцию в своих личных целях тебе душечка не дадут в связи со строгим предписанием, не вмешивать редакцию..
Так чего же ты добиваешься, сама наверно не поймешь.
Просто отступить красиво хочешь?
Но ты уже прошла полностью точку невозврата и красиво ну никак..
Тем более ты сама озвучила цифру и не раз в 150..
Теперь и спорить вижу не хочешь..
Что ж, урок на будущее!
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 22:40
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 22:46
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Песня

Однозвучно звенит колокольчик,
И дорога пылится слегка,
И уныло по ровному полю
Разливается песнь ямщика.

Столько грусти в той песни унылой,
Столько грусти в напеве родном,
Что в душе моей хладной, остылой
Разгорелося сердце огнем...

И припомнил я ночи другие
И родные поля и леса,
И на очи, давно уж сухие,
Набежала, как искра, слеза...

Однозвучно звенит колокольчик,
И вдали отдаваясь слегка,
И замолк мой ямщик... а дорога
Предо мной далека-далека.
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