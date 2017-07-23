112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3874





(Пользователи) Сообщений: 4559

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:22 В этой дискуссии ты так же, априори проиграла, с того времени как только задала этот вопрос..

Нужно было все таки сразу перевести все в шутку и по хыхыкать всем, мол шутка удалась!

И второе, те, кто детям решает помочь, просто помагает и все тут..

Тем более речь идет о таких больших на сегодня деньгах..

Что тоже не добавляет вдохновения от заданной темы..

Да, разумеется только тогда как ты помог, об этом должным образом должны знать все, в качестве рекламы или еще как то..

Чтобы для других сомневающихся был пример..

Но тут..

Тут пустопорожняя игра понеслась и использование темы детей..

А они действительно ведь, их мамы читают этого, и они ждут..

Что если ты не сможешь выплатить, если я скину 20 кг от 150ти?

Обнадежишь их зря?