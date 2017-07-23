112 Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби. #19





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:38 Цитата: kbkz1980:

диаметров 160 там стоит вентиляционная труба.

Где стоит, над шахтой?

И как ты скажи поставишь туда на верх "домик"?

Или все дырки закроешь решетками, в кирпичной клатке по бокам на самом шифере стоя, с перфоратором, дрелью, шуруповертом и молотком?

Крыша имеет свойства быть крутой и с потрескавшимся шифером..

Потом кого то зальет, тебя в первую очередь и обвинят в порче кровли..