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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче говоря, сама себе же не веришь что говорила?
А значит попросту клеветала что ле?
Теперь редакцию ставишь крайней?
Хм..
Тебе стоит опять сказать что ты пошутила как всегда!
Боюсь что Уважаемая Ольга Колоколова этого не очень потерпит..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты мне напомнила когда то меня самого..
Я ведь действительно не понимал, Что это значит, помочь чужим детям..
Но тем не менее настаивал на этом..
Со временем конечно я это уже осознал и мне стало как то после неловко..
Но я мушчина.
Ты женщина..
Втройне..
Хоть понимаешь в чем проблема и почему Это я говорю?
Не ставь себя в такое же идиотское положение, особенно насчет помощи детям..
Почему, думаю ты девочка большая и Все поймешь..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2857
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.07.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче,я смотрю ты свистеть не по делу начал.
Иди на куй!
Такой базар- вокзал дома разводи.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:22
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:25
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 259 из 259«1...257258259
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