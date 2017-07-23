112 Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби. #16





(Пользователи) Сообщений: 4552

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:31 Это мы от бессилья оскорбляем?

Потому что не знаем что вентиляционных труб в многоэташках просто не существует, а есть канализационная шахта?

Ставим себя оскорблениями ниже плинтуса от безвыходности?