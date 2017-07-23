112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3872





(Пользователи) Сообщений: 4552

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:11 Ты мне напомнила когда то меня самого..

Я ведь действительно не понимал, Что это значит, помочь чужим детям..

Но тем не менее настаивал на этом..

Со временем конечно я это уже осознал и мне стало как то после неловко..

Но я мушчина.

Ты женщина..

Втройне..

Хоть понимаешь в чем проблема и почему Это я говорю?

Не ставь себя в такое же идиотское положение, особенно насчет помощи детям..

Почему, думаю ты девочка большая и Все поймешь..