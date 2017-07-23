Цитата: 112:

Про спор про 15 кг уже благополучно забылис?

Над собой бы похихикала..

Главно ляпнуть, а там трава не расти..



Цитата: 112:

Про спор то чего убрали, человек захотел , я не отказал, он теперь забыл и делает вид что не знает о чем речь..

Старушки они такие, забывчивые



Ну если ты согласен.

Тогда всё делаем по правилам.

Возьми весы и в редакции сделай контрольное взвешивание,ОК вес зафиксирует на бумаге.

И через месяц тоже самое взвешивание.

Если 20 не сбросил платишь ты

Если сбросил плачу я.

Р.S.только голым в редакции не взвешивайся,а то смех коллективу на год обеспечен