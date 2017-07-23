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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рассуждения..
Иногда полезно порассуждать чтобы понять!
Шаг за шагом, сантиметр за сантиметром..
Кур резать нельзя, это только сейчас понял..
Жестокое обращение, я ведь без рассуждения этого и не знал..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2857
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.07.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Про спор про 15 кг уже благополучно забылис?
Над собой бы похихикала..
Главно ляпнуть, а там трава не расти..

Цитата:
112:
Про спор то чего убрали, человек захотел , я не отказал, он теперь забыл и делает вид что не знает о чем речь..
Старушки они такие, забывчивые

Ну если ты согласен.
Тогда всё делаем по правилам.
Возьми весы и в редакции сделай контрольное взвешивание,ОК вес зафиксирует на бумаге.
И через месяц тоже самое взвешивание.
Если 20 не сбросил платишь ты
Если сбросил плачу я.
Р.S.только голым в редакции не взвешивайся,а то смех коллективу на год обеспечен :lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то видел в американских фильмах, цитируют постоянно цитату Жана Ростана - Убил человека, станешь убийцей.
- Убьешь миллионы, станешь завоевателем..

К вопросу о курах..
На фермах убивают миллионы и ничего..
В огороде убил одну и ты убийца..
Вот демократия...
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
озьми весы и в редакции сделай контрольное взвешивание,ОК вес зафиксирует на бумаге.
И через

Что то ты теперь отпрыгивать стала, не кажется?
Я 150 кг, ты сама вчера сказала, сегодня ты сказала я 130 кг..
Я на 20 кг похудел за один лень?
Или теперь что, тов. Колоколова меня должна взвешивать?
То есть ты у нее спросила или за нее решать начала?
Красиво ли это с твоей стороны?
Как и пикником, как с Наурзумом, у тебя опять очередной пшык?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое глупое в этом комментарии, что ты как и всегда пытаешься наложить на кого то ответственность..
Но на 20 кг я за день похудел ведь?
Действительно, чем бы тетя не тешилась, а соврать тебе как рас плюнуть..
Это плохая черта..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2857
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.07.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
тебе говорил, я вполне нормален и анорексия не мое на старости лет..
500 грамм максимум и платишь ты..
Кстати, если я 150 кг, как ты говоришь, могу через месяц и 20 кило скинуть, но опять же платишь ты.
Такое условие думаю тебя вполне устроит..
Устроим праздник детям..

Если ты сам на 20 кг замахнулся
Не стану припятствовать,будь по твоиму.
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Р.S.только голым в редакции не взвешивайся,

Так Марик носки - наденет... :lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одно изречение Жана только вычитал..
- Прежде чем вступать в дискуссию, попробуй понять, что это будет: противоборство двух мнений? соревнование двух умов? или столкновение двух душ?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Если ты сам на 20 кг замахнулся

Цитата:
kbkz1980:
Кстати, если я 150 кг, как ты говоришь, могу через месяц и 20 кило скинуть, но оп

Совершенно верно!
Исходя из твоих слов что я вчера был 150!
То есть 22.07.17.
Ну как?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен, по рукам.
Если я вчера был еще 150, а через месяц скину 20 кг, то дело стоит этого..
А вот эти новые вставки про Ольгу Колоколову, вмешивание администрации сюда давай оставим..
Если буду весить 130 или меньше, то ты платишь, согласна?
Если 130 кг и 1 грамм или 1миллиграмм, то я..
Это мушской разговор!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда тебе деньги то девать..
Деньги зло..
А так отдать не можешь детям?
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это мушской разговор!


мужиков в упор не вижу.
мушки какие-то, мухи

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ладно, говорить о пустом то, чтобы показаться благодетельницей, отсылка на пикник..
Где Кукла Маша?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2857
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.07.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Согласен, по рукам.
Если я вчера был еще 150, а через месяц скину 20 кг, то дело стоит этого..
А вот эти новые вставки про Ольгу Колоколову, вмешивание администрации сюда давай оставим..
Если буду весить 130 или меньше, то ты платишь, согласна?
Если 130 кг и 1 грамм или 1миллиграмм, то я..
Это мушской разговор!

Ты что как баба на чайнике торгуешся
Иди взвешивайся в редакции.
15 кг хочешь,хорошо скидывай 15 ,а не 20.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ты что как баба на чайнике торгуешся
Иди взвешивайся в редакции.

Хех..
В ступоре от своих же слов что априори сказала что я вешу 150?
Теперь задний ход даем и подключаем редакцию, с ней не договорившись?
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Ответить Новый топик
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