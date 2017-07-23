/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 257 из 257«1...255256257
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие вот наблюдения..
Что в какие то минуты слабости, человек превращается в животное, в зверя..
Потому что нет с нами природы.
Есть хрущевка с четырех сторон и компьютер.
Всё..
И на улице человекус встретив другого человекуса, старается уже быть не человекусом, а таким хитро извращенным улыбающимся животным, неторопливо выжидающем, когда к тебе жертва повернется спиной..
Отсюда и пошло - Удар в Спину..
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как все таки хорошо что никого нет..
Думаю что хоть кто то посвятил этот день природе, даче, Солнцу, Воздуху, Земле и Воде..
А то я уже устал каждый день на природу гонять..
Пора сделать и пассивный отдых..
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кукла человек Родриго Алвес как то задела чувство 112го тролля?
Профайл

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Ты что ли нормален?
Посмотри на себя, ты кукла, пытающаяся быть похожей на меня и делающая себе какие то операции..
В тебе нет личности, в тебе нет ничего своего, своего Я..
Ты просто ходячая пародия на самого себя..

Хех ..
Выслеживая мои комментарии, следя и вычитывая что я написал, где то на форуме. Выискивая для того чтобы обсудить, организуя слежку и травлю нормальных людей, прибегая к помощи Уважаемой Администрации. Пися личные сообщения, затевая интриги, ты в первую голову пытаешься использовать модераторов, лицемерно расхваливая их и прося их поддержки.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кстати и он..
Это не вымышленный персонаш, он так же с упорством хочет выглядеть как Кен..



Никого не оскорбляет надеюсь?
Профайл

* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11410
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да..домашняя лапша..

Марик, не вижу в ней - перца... :lol: :lol:
Профайл

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[b]11
Ты что ли нормален?
Посмотри на себя, ты кукла, пытающаяся быть похожей на меня и делающая себе какие то операции..
В тебе нет личности, в тебе нет ничего своего, своего Я..
Ты просто ходячая пародия на самого себя..

Хех ..
Выслеживая мои комментарии, следя и вычитывая что я написал, где то на форуме. Выискивая для того чтобы обсудить, организуя слежку и травлю нормальных людей, прибегая к помощи Уважаемой Администрации. Пися личные сообщения, затевая интриги, ты в первую голову пытаешься использовать модераторов, лицемерно расхваливая их и прося их поддержки.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кукла старающаяся быть похожей на Барби, Нанет Хамот или Хамон.



По моему для познания посмотреть надо.
И ее любят как видим..
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, не вижу в ней - перца...

Завтра в больницу, пока неохота что то острое всовывать..
Вдруг с анализами не то..
Хотя флюорографию и сердечко проверять, наверно не влияет?
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди Куклы..
Хех..
Теперь своя Кукла есть и у меня.
Цитата:
112:
Хех ..
Профайл

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 19:46
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 257 из 257«1...255256257
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, drakon, 112

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 88
Пользователей: 4
Всего: 92

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх