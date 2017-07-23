Цитата: 112:

Хех..

Ты что ли нормален?

Посмотри на себя, ты кукла, пытающаяся быть похожей на меня и делающая себе какие то операции..

В тебе нет личности, в тебе нет ничего своего, своего Я..

Ты просто ходячая пародия на самого себя..

Хех ..

Выслеживая мои комментарии, следя и вычитывая что я написал, где то на форуме. Выискивая для того чтобы обсудить, организуя слежку и травлю нормальных людей, прибегая к помощи Уважаемой Администрации. Пися личные сообщения, затевая интриги, ты в первую голову пытаешься использовать модераторов, лицемерно расхваливая их и прося их поддержки.