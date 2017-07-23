112 Re: ПКСК "Железнодорожник 2015" Любовь и Голуби. #12





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:16 Цитата: Добринцофф:

нас в двухэтажке всех голубей д.дима съел и о

Я тоже, как то нагнал с деревни рабов, они там по два мешка наловили, раньше то голубей в Советы ели за милую душу, а какой шашлык с них!

Сейчас что то не то же, лучше на помойках готовую еду собирать..

Так и шарохаются эти тысячи птиц разнося заразу с мусорок и птичий грипп у меня и на Аль Фараби 45 и в Рудном..

И главное какие то людишки, кому не хватает видимо семейного тепла, умудряются им около мусорок вокруг под ноги разбрасывать хлеб летом..

Залезли бы сразу на чердак и кормили бы их там..

В Костанае они у меня на крытый из профлиста балкон они как Слоны падают..