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112:
моему нужно начинать с себя, со своего злословия, ненависти и зависти, либо еще каким то Божьим грехом, которое имеется у тебя в голове..
И вот увидишь, изменив себя, свое Эго, свое Я, и мир изменится по отношению к тебе..
И еще, путать дискуссии, мнения оппонента, с его личностью и обижаться как маленькое дитя на это, постоянно жалуясь властям, это не то что не разум
Кстати, вспомнил как ты недавно плакал и жаловался модераторам, чтобы те тебя защитили и спасли. А теперь, став Уважаемым в глазах модераторов, лицемерно хваля их везде, ты начинаешь хвастаться своими привелегиями, оскорбляя нормальных форумчан.