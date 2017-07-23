112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3813





(Пользователи) Сообщений: 4501

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:52 Цитата: Ваш земляк:

Покарают

Ну что же..

Когда не был на премодерации и оскорблял как хотел, не замечал ничего?

Сейчас Мистер Спортлото взвыл от "несправедливости и жестокого обращения" модераторов Нашей Газеты?

По моему нужно начинать с себя, со своего злословия, ненависти и зависти, либо еще каким то Божьим грехом, которое имеется у тебя в голове..

И вот увидишь, изменив себя, свое Эго, свое Я, и мир изменится по отношению к тебе..

И еще, путать дискуссии, мнения оппонента, с его личностью и обижаться как маленькое дитя на это, постоянно жалуясь властям, это не то что не разумно, это очень глупо, это унижает прежде всего тебя перед теми, кому жалуешься..

Всегда и в любой ситуации, чтобы дело не заходило далеко, требуется некий компромисс, добровольный либо вынужденный..

Или консенсус, как говорил наш знаменитый первый и последний президент Советского Союза, который эти понятия конечно путал..

А идти на таран без компромисса, без контроля, без мозгов, не есть реальный выход из ситуации..

Скорее всего это усугубит ситуацию..

Я хоть и не психолог, а кое в чем разбираюсь, поверь..