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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Бесполезно, пробовали..
Начинает писать от Бывалого..
И знает ай ти технологии..
Скорее всего это Уважаемый, дабы опорочить Честь и Достоинство достойных оппонентов..

Задаюсь вопросом, отчего если ты не желаешь бороться за мои честь и достоинства, как за Человека, и да, Уважаемого, я Уважаю себя как Сильную Личность. Да и свою честь, ты сам не борешься, может оттого что у тебя она отсутствует, от слова совсем. Так я сам вынужден вступить в неравную битву за Правду на форуме, во имя Справедливости и Демократии.
И ты прав, бесполезно бороться с Правдой, она всегда побеждает, несмотря на козни и агрессию со стороны модераторов и пользователей всячески восхваляющих администрацию.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4501
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
И вот тут подтянулся Геноцид, эксперт всего и вся... Может, он ещё и теологом подрабатывает?!

Действительно..
Это бесполезно..
В тематических ветках обо мне да обо мне..
Ну ладно, самое главное - Легче то стало, хоть немного?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4501
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Покарают

Ну что же..
Когда не был на премодерации и оскорблял как хотел, не замечал ничего?
Сейчас Мистер Спортлото взвыл от "несправедливости и жестокого обращения" модераторов Нашей Газеты?
По моему нужно начинать с себя, со своего злословия, ненависти и зависти, либо еще каким то Божьим грехом, которое имеется у тебя в голове..
И вот увидишь, изменив себя, свое Эго, свое Я, и мир изменится по отношению к тебе..
И еще, путать дискуссии, мнения оппонента, с его личностью и обижаться как маленькое дитя на это, постоянно жалуясь властям, это не то что не разумно, это очень глупо, это унижает прежде всего тебя перед теми, кому жалуешься..
Всегда и в любой ситуации, чтобы дело не заходило далеко, требуется некий компромисс, добровольный либо вынужденный..
Или консенсус, как говорил наш знаменитый первый и последний президент Советского Союза, который эти понятия конечно путал..
А идти на таран без компромисса, без контроля, без мозгов, не есть реальный выход из ситуации..
Скорее всего это усугубит ситуацию..
Я хоть и не психолог, а кое в чем разбираюсь, поверь..
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Действительно..
Это бесполезно..
В тематических ветках обо мне да обо мне..

Ну а ты чем, каким местом думал, пися сотни своих комментариев и выставляя свою личность и своё личное нижнее белье на всеобщее обсмеяние. Ты теперь Публичная Личность и готофся к обсуждению своих (твоих) фкусов и моральных принципов. Тем более, что ни тех ни других у тебя фсегда не было, тем сильнее смех со стороны форумчан, и Уважение со стороны Администрации.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4501
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Задаюсь вопросом, о

Ниче не понял у тебя, кроме как набор каких то слов..
Мысль отдельно тролль свою расскажи нормальным человеческим езыком?
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 17:05
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
че не понял у тебя, кроме как набор каких то слов..
Мысль отдельно тролль свою расскажи нормальным человеческим езыком?

Не напрягайся, кроме обычного набора оскорблений, чем еще ты можешь выслужиться перед Администрации и заработать её Уважение?
Пользуясь привилегиями от неё, можешь безнаказанно высмеивать обычных, нормальных людей, можешь по приказу "сверху" исполнять прихоти и капризы, прикрывая отсутствие у себя мыслительных процессов

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4501
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.07.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
готофся к обсуждению своих (т

Дело ведь не в том что обсуждают.
Дело в том что ты и Спортлото носитесь по всем тематическим веткам и как бы подгаживаете там , но зачем?
Создайте ветку обо мне, у меня, со мной, вокруг 112го..
То что за мной носитесь это похвально конечно, не у каждого комментатора статей есть свои подписчики, но старайтесь делать это в теме, не изрыгивая при этом злость или алчность важного суслика, который боится выйти в мир..
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.07.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
моему нужно начинать с себя, со своего злословия, ненависти и зависти, либо еще каким то Божьим грехом, которое имеется у тебя в голове..
И вот увидишь, изменив себя, свое Эго, свое Я, и мир изменится по отношению к тебе..
И еще, путать дискуссии, мнения оппонента, с его личностью и обижаться как маленькое дитя на это, постоянно жалуясь властям, это не то что не разум

Кстати, вспомнил как ты недавно плакал и жаловался модераторам, чтобы те тебя защитили и спасли. А теперь, став Уважаемым в глазах модераторов, лицемерно хваля их везде, ты начинаешь хвастаться своими привелегиями, оскорбляя нормальных форумчан.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2852
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.07.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
пися сотни своих комментариев и выставляя свою личность и своё личное нижнее белье на всеобщее обсмеяние. Ты теперь Публичная Личность и готофся к обсуждению своих (твоих) фкусов и моральных принципов.

Можно маленький нюанс,
Вы не могли писать без удаления
Ну так сказать хочется же прочесть,
А може где и похихикать)))
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