Цитата: Грибоедов:

Даже есть казахский фильм с этими же старперам

Ну эта беда не фильма как такового, казахского или росмийского..

Это беда прежде вмего режиссеров..

Вот например Уильям Дефо и Мет Деймон неплохо же вписались в фильм Чжана Моу Великая стена?

Да и сравнивать Мартина Скорцезу или Кристофера Нолана с непонятными сценаристами режиссерами каких то стран думаю неразумно..

Ну как правило европейские страны Том Тыквер или тот же Ларс Фон Триер, кореец Ким киДук..

В Казахстане нет режиссеров Топ уровня, есть просто те, кто умеет неплохо держать камеру..

По крайней мере думает так..

Бекмамбетов не в счет, он американец, хотя фильм Особо Опасен с Анжелиной Жоли и Морганом Фрименом это конечно что то, и окупился и принес главное прибыль..