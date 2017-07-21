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≡ Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны Белоусовой, накажут за вызов экспертов ООН на процесс		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны Белоусовой, накажут за вызов экспертов ООН на процесс
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судья Кунболат Арипов своим постановлением определил привлечь Комитет ООН в качестве третьего лица процесса по громкому делу школьной гардеробщицы Анны Белоусовой. Кроме того, он обязал экспертов Организации Объединённых Наций до 11 июля 2017 года предоставить письменный отзыв и явиться в суд.
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гость
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...




Отправлено: 21.07.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
липа всё я думаю с белоусовой, а миллер и рада

SS
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...




Отправлено: 21.07.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В настоящее время поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности судьи Арипова, – сказал Елис Абдыкадыров
Цитата:
Дело теперь рассматривает новый опытный судья
Ну коль дело теперь рассматривает ОПЫТНЫЙ (!)судья,то неплохо бы было узнать, сколько сидельцев закатал на кичу НЕопытный. Спинной мозг мне подсказывает,что на шконках можно отыскать и пару невинных,и пару тех,по ком "вышак" грустит,но отделались они трёшкой или пятёрой.

пэтриот
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...




Отправлено: 21.07.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последнее фото прям по Станиславскому ,,не верю !,, .

SS
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...




Отправлено: 21.07.17 - 14:55
Комментарий удален модератором.

§ Danilla
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...
Danilla


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 18.07.16
Отправлено: 21.07.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уволился по собственному желанию.
Профайл

Ujcnm
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...




Отправлено: 21.07.17 - 16:00
Комментарий удален модератором.

Бала Бол
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...




Отправлено: 21.07.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бестолковость даже в судебной системе, то страшно подумать....

Читатель 1
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...




Отправлено: 21.07.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кое-где можно ошибки допускать..Но в судебной системе -это "непозволительная роскошь" ( это теоретическое замечание)))

PS
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...




Отправлено: 22.07.17 - 00:12
Комментарий удален модератором.

Сеня
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...




Отправлено: 22.07.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
Если бестолковость даже в судебной системе

:lol: Там самая бестолковость и ошивается

?
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...




Отправлено: 22.07.17 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фамилия Жукенов в судебной системе РК
не вызывает доверия.

* 112
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4497
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.07.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно он их вызвал..
ООН же сами сказали что они свидетели?
Так пусть и отвечают перед Законом и свидетельствуют..
Профайл

Эксперт
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...




Отправлено: 22.07.17 - 15:31
Комментарий удален модератором.

...
Re: Судью, рассматривающего в Астане иск рудничанки Анны...




Отправлено: 23.07.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему эти "представительницы" сами ошарашены, судя по фото
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